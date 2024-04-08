Тепер нові умови має проголосувати Європарламент

Європейський парламент і Європейська Рада у понеділок, 8 квітня, попередньо погодилися ще на рік призупинити дію імпортних мит і квот для української сільськогосподарської продукції, проте з більшим захистом для європейських фермерів. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Зокрема, ЄС тимчасово призупинив для України мита та квоти до червня 2025 року, проте залишив за собою право запровадити обмеження у випадку, якщо обсяги продукції з України з певних категорій перевищать середні показники за період з 1 липня 2021 року по 31 грудня 2023 року.

Екстерні обмеження можуть бути застосовані для особливо чутливих сільськогосподарських продуктів, а саме птиці, яєць, цукру, вівса, крупи, кукурудзи та меду.

«Якщо на ринку ЄС чи ринках однієї, чи кількох країн ЄС виникнуть значні порушення через український імпорт, наприклад, пшениці, регламент гарантує, що Єврокомісія може вжити швидких заходів і застосувати будь-які заходи, які вважатиме за потрібне», – йдеться у повідомленні Європарламенту.

Тепер нові умови має проголосувати Європарламент.

Європейські законодавці також схвалили рішення Єврокомісії обговорити постійну лібералізацію тарифів з Україною в межах процесу перегляду Угоди про асоціацію, щойно буде завершено законодавчу процедуру стосовно тимчасової лібералізації, і підтримувати активну участь у цьому процесі.

Раніше ЄЄ планував зберігати торгівлю з Україною на рівні років повномасштабного вторгнення, коли українська сільськогосподарська продукція ввозилась без обмежень. Проте Франція та Польща наполягли, що потрібно зважати також на довоєнний 2021-й рік. Компромісним рішенням стало врахування половини 2021 року.