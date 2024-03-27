Загальні збитки бюджету України можуть скласти 331 млн євро

Посли Європейського союзу домовилися про оновлення угоди про лібералізовану торгівлю з Україною до 2025 року. Компромісне рішення передбачає вирахування квот імпорту української агропродукції за показниками довоєнного часу.

Про рішення послів повідомили у прес-службі бельгійського головування у Раді Євросоюзу в середу, 27 березня. Продовжену угоду торгівлі з Україною на лібералізованих умовах має ухвалити Європарламент.

«Посли Євросоюзу погодили новий компроміс щодо продовження торговельних заходів для України, який забезпечує збалансований підхід між підтримкою України та захистом сільськогосподарських ринків ЄС», – повідомили у прес-службі бельгійського головування.

За даними «Радіо Свобода», оновлений послами проект передбачає врахування вимог Польщі та Франції. Зокрема, йдеться про те, що за основу базового періоду для визначення обсягу українського агроімпорту будуть брати показники не тільки 2022 та 2023 роки, але й середини 2021 року, коли обсяги імпорту з України були нижчими.

Журналісти з посиланням на закрите засідання послів країн Євросоюзу повідомили, що, за розрахунками ЄС, Україна втратить приблизно 86 млн євро, якщо до розрахунків базового імпорту включать показники 2021 року. Загалом, враховуючи оцінки імпорту за всі заявлені роки, збитки українського бюджету можуть становити до 331 млн євро.

Проти оновленого проекту імпортної угоди виступили Німеччина, Нідерланди, Фінляндія, Люксембург та країни Балтії. Водночас Польща, Франція, Італія, Австрія та Угорщина підтримали нововведення.

Нагадаємо, попередній проект щодо лібералізації імпорту з України передбачав врахування тільки показників 2022 та 2023 років, коли ЄС вже дозволив безмитну торгівлю з Україною. Тоді Євросоюз погодився продовжити безмитну торгівлю, але включив «запобіжні заходи» для захисту фермерів. Угода вже передбачає екстрене гальмування «особливо чутливої» ​​агропродукції, до переліку якої входять м'ясо птиці, яйця, цукор, овес, кукурудза, крупи та мед.