Євросоюз погодив безмитний агроекспорт для України
Водночас в угоду введуть обмеження щодо низки «чутливих продуктів»
Рада Європейського Союзу та Європарламент досягли попередньої домовленості щодо продовження лібералізації торгівлі з Україною до 5 червня 2025 року. Про це повідомив Європейський парламент у середу, 20 березня.
Продовження запровадженої в 2022 році угоди передбачає тимчасове призупинення імпортних мит і квот на експорт української сільськогосподарської продукції до ЄС.
ЄС погодився продовжити ці заходи, але включив до них «запобіжні заходи» для захисту фермерів. Угода вже передбачає екстрене гальмування «особливо чутливої» агропродукції, до переліку якої входять м'ясо птиці, яйця, цукор, овес, кукурудза, крупи та мед.
Рада ЄС пояснила, що хотіла врахувати будь-який негативний вплив на ринок держав-членів Євросоюзу, а не лише на ринок ЄС у цілому.
Новий механізм зобов’яже Єврокомісію знову запровадити тарифні квоти, якщо імпорт перелічених вище продуктів з України до ЄС перевищує середнє арифметичне обсягів, імпортованих у 2022 та 2023 роках.
Надалі Європарламент і Рада ЄС повинні дати остаточне «зелене світло» тимчасовій угоді. Нові правила мають запрацювати уже з 6 червня.