Рада Європейського Союзу та Європарламент досягли попередньої домовленості щодо продовження лібералізації торгівлі з Україною до 5 червня 2025 року. Про це повідомив Європейський парламент у середу, 20 березня.

Продовження запровадженої в 2022 році угоди передбачає тимчасове призупинення імпортних мит і квот на експорт української сільськогосподарської продукції до ЄС.

ЄС погодився продовжити ці заходи, але включив до них «запобіжні заходи» для захисту фермерів. Угода вже передбачає екстрене гальмування «особливо чутливої» ​​агропродукції, до переліку якої входять м'ясо птиці, яйця, цукор, овес, кукурудза, крупи та мед.

Рада ЄС пояснила, що хотіла врахувати будь-який негативний вплив на ринок держав-членів Євросоюзу, а не лише на ринок ЄС у цілому.

Новий механізм зобов’яже Єврокомісію знову запровадити тарифні квоти, якщо імпорт перелічених вище продуктів з України до ЄС перевищує середнє арифметичне обсягів, імпортованих у 2022 та 2023 роках.

Надалі Європарламент і Рада ЄС повинні дати остаточне «зелене світло» тимчасовій угоді. Нові правила мають запрацювати уже з 6 червня.