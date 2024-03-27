Європейський Союз вирішив не передавати Україні 5 млрд євро доходів, отриманих від інвестування заморожених у 2022-2023 роках російських активів. Як повідомило американське видання Politico 26 березня, гроші залишать в брюссельському депозитарії цінних паперів Euroclear.

Їх розглядатимуть як своєрідну страховку від імовірних судових позовів з боку Москви. Журналісти видання з’ясували, що згідно із наданими пропозиціями гроші будуть використані для покриття «розходів, ризиків і збитків, яких зазнали центральні депозитарії цінних паперів через війну в Україні».

Після того, як їхні інвестиції та прибутки в Європі були заморожені станом на лютий російські організації подали 94 позови з вимогою відшкодувати кошти компанії Euroclear, яка діє за бельгійським законодавством.

Як пише Politico, проти цієї ідеї виступила українська влада. Зокрема, міністр юстиції Денис Малюська під час дискусії в Брюсселі назвав таке рішення «помилкою».

«Це занадто велика сума грошей, щоб бути буфером для будь-якого потенційного позову», – заявив він.

Нагадаємо, що згідно із розробленим Європейською комісією законопроектом, Україна почне отримувати прибутки від заморожених російських суверенних активів вже в липні 2024 року. У березні Єврокомісія запропонувала використати 90 відсотків доходів для оплати зброї для України через Європейський фонд світу. Ще 10 відсотків йдуть в бюджет ЄС для програм підтримки України. Ця схема ще має бути затверджена одноголосно Радою ЄС, куди входять представники всіх країн блоку.