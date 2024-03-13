Згодом мають початися переговори з Радою ЄС щодо затвердження змін у документі

Депутати Європейського парламенту схвалили продовження лібералізації торгівлі для Молдови та внесли поправки до пропозиції безмитної торгівлі з Україною. Правки стосуються посилення гарантій для європейських фермерів, повідомили у середу, 13 березня, у прес-службі Європарламенту.

347 депутатів Європарламенту підтримали внесення змін до пропозиції Європейської комісії про призупинення імпортних мит та квот для сільськогосподарського сектору України. Безмитна угода триватиме з 6 червня 2024 року до 5 червня 2025 року. До положення внесли зміни, які стосуються фермерів країн ЄС.

«Законодавство надає Комісії повноваження вживати швидких заходів і вживати будь-які необхідні заходи, якщо виникнуть значні збої на ринку ЄС або на ринках однієї чи кількох країн ЄС через український імпорт, включаючи екстрене гальмування для особливо чутливих сільськогосподарських продуктів. Депутати Європарламенту проголосували за внесення змін до пропозиції Комісії щодо включення більш чутливих продуктів і ширшої контрольної дати для розрахунку середніх обсягів», – повідомили у прес-службі Європарламенту.

Звіт зі змінами повернули до комітету Європарламенту з міжнародної торгівлі. Згодом мають початися переговори з Радою ЄС щодо затвердження таких змін.

Водночас депутати Європарламенту ухвалили рішення про призупинення усі мит на імпорт до Молдови до 2025 року. На думку депутатів, Молдова, яка покладається на українські транзитні шляхи, також постраждала від російської агресії проти України.

Зазначимо, рішення про гарантії для європейських фермерів ухвалили на тлі масштабних протестів у країнах Європи, зокрема Польщі. Польські фермери вже 36-й день блокують кордон з Україною, вимагаючи в ЄС скасувати рішення про продовження безмитної торгівлі з Україною. Протягом протестів поляки регулярно влаштовували провокації – висипали українське збіжжя та блокували рух військової допомоги для України.