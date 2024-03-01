Євросоюз перевірятиме перевізників, чи дотримуються вони угод при вивезенні зерна з України й чи мають право на транзит

Європейський Союз на тлі протестів фермерів посилить перевірки дотримання домовленостей під час імпорту зерна з України. Про це заявила єврокомісарка з транспорту Адіна Валеан, повідомляє Reuters у п’ятницю, 1 березня.

Вона нагадала, що фермери протестують у всій Європі, зокрема через нібито «недобросовісну» конкуренцією з боку України. Сусіди України стверджують, що постраждали від рішення ЄС відмовитися від митних зборів і запровадити інші заходи, щоб допомогти українцям продавати зерно.

«Закриття кордонів ніколи не є гарною ідеєю, тим більше кордонів із сусідом, який так потребує сполучення. Поки угоди виконуються правильно, проблем бути не повинно, і ми працюємо над посиленням реалізації», – зазначила вона.

Валеан наголосила, ЄС має переконатися в тому, що перевізники не порушують угод та в їхньому праві на транзит. За її словами, країни Євросоюзу також виграють від торгівлі з Україною. Експорт автомобільними дорогами з Польщі, Румунії та Словаччини збільшився на двозначні показники, що перевищило зростання товарів, які надходять до цих країн.

Вона додала, що це «свідчить про те, що прикордонні країни також мають вигідний обмін». За її словами, у січні поточного року транзитом пройшли 3 млн тонн українського зерна, 2,04 млн з яких – через Румунію.

Нагадаємо, що 6 лютого у Польщі розпочався страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Упродовж місяця його учасники заблокували всі пункти пропуску, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах.