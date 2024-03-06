Україна готова обмежити експорт продукції до Євросоюзу, щоб врегулювати конфлікт з Польщею. Проте закликає заборонити імпорт російського зерна, яке надходить до країн Балтії через Білорусь. Про це розповів заступник міністра економіки та торговельний представник України Тарас Качка в інтерв’ю Financial Times.

«Можливо, для перехідного періоду такого роду керований підхід до торговельних потоків між Україною та ЄС – це те, що нам усім потрібно. Щодо пшениці, то не Україна створює проблеми для польських фермерів, а Росія», – сказав Тарас Качка.

Тарас Качка зазначив, що Україна підтримує нові заходи, запропоновані Брюсселем, щодо встановлення обмежень на імпорт яєць, птиці та цукру з червня. Крім того, Україна погодилась із дозволом окремим країнам закривати свої ринки для українського зерна, за винятком подальшого транзиту в інші країни.

Також, щоб знизити напруження, нещодавно Україна погодилась перенаправити експорт кукурудзи до Італії та Іспанії через Чорне море, а не сухопутним шляхом через сусідні країни.

«Ми добровільно припинили експорт кукурудзи в усі п’ять сусідніх країн ЄС. Попри це, ми експортували ще один новий рекорд – 15 млн тонн кукурудзи у 2023 році. Тож у нас великий попит в інших країнах. Україна заповнила прогалини у виробництві ЄС», – зазначив Тарас Качка.

Втім, Тарас Качка наголосив, що Росія підбурює польських протестувальників. За словами заступника міністра, Москва «безсумнівно стоїть за нападом польських фермерів на потяг з українським зерном».

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час брифінгу у Вільнюсі пообіцяв звернутися до Євросоюзу із проханням запровадити санкції на сільськогосподарську продукцію з Росії та Білорусі.