Дональд Туск провів зустріч із польськими фермерами

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зустрівся із польськими фермерами у Варшаві. Зустріч тривала чотири години. За словами Туска, сторонам вдалося обговорити пропозиції протестувальників. Про це у четвер, 29 лютого, пише «Радіо Свобода».

За слова Дональда Туска, пропозиції польських фермерів є обґрунтованими. Він також зауважив, що, наприклад, фермери Люблінського воєводства, які вирощують малину, не в змозі конкурувати з українською продукцією.

«Польський уряд, я точно особисто, і протестувальники маємо одну ціль – яким чином захистити польське фермерство, польський ринок, європейський ринок перед дуже несправедливими наслідками, на мою думку, нерозважливого рішення про лібералізацію торгівлі з Україною», – сказав Дональд Туск.

Дональд Туск також зазначив, що українське зерно не може надходити до Польщі без мита. За словами Туска, польський уряд разом із фермерами підготують вимоги про зміни у «зеленій угоді».

Водночас Дональд Туск запевнив, що Польща і надалі буде допомагати Україні. Він зазначив, що пункти пропуску на кордоні з Україною мусять бути відкритими для транспортування військової та гуманітарної допомоги. Прем’єр-міністр Польщі також заявив про плани запровадити ембарго на аграрну продукцію з Росії та Білорусі.

«Будемо спільно працювати над введенням ембарго на російську та білоруську агропродукцію. Це в голову не вкладається, що в часі війни, коли ми говоримо, що Україна має бути обкладена якимось митом, щоб одночасно продукти російські і білоруські потрапляли до Європи зовсім без жодних обмежень. Це драматично впливає на ціни, зокрема, збіжжя в усій Європі», – заявив Дональд Туск.

Серед вимог польських фермерів, які підтримав Дональд Туск, – фінансування Євросоюзом транспортування збіжжя з європейських ринків до країн, які його потребують. За словами прем’єр-міністра, в Польща має близько дев’яти млн тонн надлишку зерна.

Чи припинять польські страйкарі протести на кордоні з Україною Дональд Туск не уточнив. Втім, пообіцяв прозвітувати про напрацювання наступного тижня.

Нагадаємо, кілька тижнів поспіль на території Польщі тривають протести польських фермерів, які виступають проти «зеленої угоди» Євросоюзу. Угода передбачає продовження безмитної торгівлі з Україною до 2025 року. Поляки заявляють, що через відсутність європейських стандартів у вирощуванні зерна українські аграрії можуть безперешкодно продавати агропродукцію до Європи та Польщі, що загрожує польським агропідприємствам.

Зокрема, польські протестувальники вийшли мітингувати на кордоні з Україною, де заблокували рух вантажівок із зерном та системно нищать українське збіжжя, висипаючи його з автомобілів та залізничних вагонів. На думку українського уряду, знищення агропродукції з України схоже на сплановані диверсії.