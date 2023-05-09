Європейський парламент у вівторок, 9 травня, проголосував за продовження безмитної торгівлі з Україною ще на рік. За таке рішення проголосували 537 євродепутатів, проти – 42, утрималися – 38.

Призупинення тарифів стосується фруктів і овочів, на які поширюється система вхідних цін, а також сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, на які поширюється дія тарифних квот. Відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС з 1 січня 2023 року промислова продукція підпадає під нульове мито, тому її не включено до нової пропозиції.

Після схвалення Радою ЄС цей закон буде опубліковано в Офіційному журналі ЄС і застосовуватиметься наступного дня після публікації.

За інформацією Європейської бізнес асоціації, скасування імпортних мит Євросоюзом минулого року стало одним із трьох найбільш значущих чинників позитивного впливу на український інвестклімат у воєнному 2022 році.

Україна є 15-им найбільшим торговим партнером ЄС, на неї припадає близько 1,2% від загального обсягу торгівлі ЄС.

Вперше ЄС скасував мита на український експорт у травні 2022 року для підтримки економіки України, яка постала перед труднощами через війну. Тоді передбачалося, що мита будуть повернуті 5 червня 2023 року.