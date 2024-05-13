Вартість вилучених тканин становить 3 млн грн

Київські митники вилучили 19 тонн тканини російського виробництва, яку намагалися ввезти в Україну. Вартість вилучених тканин складає 3 млн грн. Про це у понеділок, 13 травня, повідомили у прес-службі Київської митниці.

Зазначається, що у документах, які надали для митного оформлення в Київській митниці, було вказано, що тканина ввезена в Україну з Литви та має європейське походження. Однак працівники митниці виявили на рулонах тканини маркування російською мовою.

Митники встановили, що виробником цих тканин є зареєстрована як юрособа в Російській Федерації текстильна компанія, що спеціалізується на виробництві тканин. Ця компанія, зокрема, виготовляє тканини на замовлення міністерства оборони Росії.

«Отже, тканина фактично вироблена російською компанією та має російське походження, що суперечить інформації, яка зазначена в документах, на підставі яких товар перетнув митний кордон України», – йдеться у повідомленні.

За цим фактом київські митники склали протокол про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Санкція статті передбачає штраф в розмірі від 50 до 100% вартості товарів, а також їхню конфіскацію. Тканини тимчасово вилучили до рішення суду.

Зазначимо, що 9 квітня 2022 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка повністю забороняє ввозити на територію України товарів з країни-агресора, тобто з Російської Федерації.