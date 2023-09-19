Вантажівка проходила митний контроль в пункту пропуску «Устилуг»

Волинський суд призначив 1,8 млн грн штрафу підприємству, яке незаконно намагалось ввезти в Україну товари російського виробництва. В документах перевізник зазначив, що країною-виробником є Китай, однак з'ясувалось, що це неправда: товари були виготовлені у Росії.

Як повідомила прес-служба Волинської митниці, справа розпочалася у квітні цього року на митному посту «Устилуг». До митного оформлення представники фірми подали документи на імпорт програмно-апаратних комплексів інтеграції, мережевих ІР контроллерів, турнікетів, наборів карт програмування, силіконових браслетів та іншої специфічної техніки загальною вартістю понад 45 тис. євро – це понад 1,8 млн грн за курсом НБУ.

Товар слідував від чеського відправника до українського покупця. Країною-виробником зазначався Китай, у чому волинські митники засумнівались.

«У результаті повного митного огляду на пакуванні товару було виявлено маркування, згідно з яким виробниками техніки є підприємства Російської федерації з Москви, Кірова, Санкт-Петербурга та інших міст агресора. Тоді, у зв'язку з поданням документів, що містять неправдиві відомості про країну походження товару, було складено протокол про порушення митних правил. Товар тимчасово вилучили на склад митниці», – йдеться у повідомленні.

У липні Любомльський райсуд визнав підприємство винним у порушенні ч.1 ст. 483 Митного кодексу (переміщення товарів через митний кордон з приховуванням від митного контролю) та призначив 1,8 млн грн штрафу, а також постановив конфіскувати товари в дохід держави. Компанія подала апеляцію, однак 11 вересня Волинський апеляційний суд залишив її без задоволення, а рішення райсуду – без змін.

«Нагадаємо, що постановою КМУ від 30.12.2015 № 1147 визначений перелік товарів походженням з Російської федерації, заборонений до ввезення в Україну, а з 9 квітня 2022 року відповідно до постанови КМУ № 426 діє заборона на імпорт в Україну товарів з Фосійської федерації», – додають у митниці.



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