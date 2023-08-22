Гроші тимчасово вилучили як доказ у справі

Через пункт пропуску «Устилуг» на кордоні з Польщею дві жінки намагались незаконно перевезти 70 тис. євро – у гривнях це близько 2,8 млн грн. Гроші вони заховали у багажі та не задекларували, хоча повинні були це зробити.

Як повідомили у Державній митній службі, дві родички виїжджали з України в одному авто смугою руху «зелений коридор». Під час усного опитування заявили, що мають при собі кожна до 10 тис. євро, а на обох – 20 тис. євро. Проте, як виявилося у ході повного митного огляду їхнього багажу, у автомобілі вони переміщали загалом 90 тис. євро. У валізах туристок вживаний одяг та інші особисті речі були пересипані банкнотами Євросоюзу.

Станом на дату вчинення порушення за курсом НБУ 70 тис. євро становить майже 2,8 млн грн. Вони тимчасово вилучені як доказ у справі. Щодо інциденту склали протокол за ч.1 ст. 471 Митного кодексу України (недекларування валютних цінностей, що переміщуються громадянами через митний кордон України). За це порушення жінкам загрожує штраф у розмірі 20 відсотків від суми, що перевищує дозволену.

«Через кордон без письмового декларування дозволено переміщати готівкову валюту чи банківські метали, сума яких не перевищує еквіваленту 10 тис. євро на особу. Усе, що більше, декларується на червоному коридорі», – зазначають у митниці.

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