Близько 5 тис. пачок сигарет були наховані у подвійному днищі причепа

Неподалік українсько-польського кордону прикордонники затримали трактор, набитий сигаретами. Близько 5 тис. пачок сигарет контрабандисти заховали у подвійному днищі причепа. Наразі і сигарети, і трактор вилучили, а щодо інциденту відкрили кримінальне провадження.

Про викриття каналу контрабанди стало відомо у понеділок, 17 липня, після повідомлення західного управління Держприкордонслужби.

Під час патрулювання прикордонний патруль за 20 метрів від лінії розмежування помітив двох чоловіків, у яких не було законних підстав, аби перебувати біля кордону. Згодом прикордонники помітили неподалік від цього місця трактор, водій якого, побачивши правоохоронців, розвернувся і почав їхати від кордону.

«Невдовзі в результаті пошукових заходів прикордонники зупинили транспортний засіб, яким керував 51-річний житель Любомльщини. Провівши ретельний огляд трактора, військовослужбовці виявили в причепі подвійне днище. В обладнаній схованці знаходилися пакунки з тютюновими виробами», – йдеться у повідомленні.

Загалом звідти дістали понад 5 тис. пачок сигарет різних торговельних марок, які, за версією прикордонників, були підготовлені для незаконного переправлення до Польщі. Чоловіків доставили до підрозділу для з'ясування всіх обставин та складання адміндокументів.

Про виявлення у діях тракториста ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 ККУ (незаконне зберігання підакцизних товарів) службовці поінформували співробітників поліції. Сигарети та трактор наразі вилучили.