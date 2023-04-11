Організатору схеми та його пособнику повідомили про підозри за статтею про контрабанду

СБУ викрила на Рівненщині схему з контрабанди сильнодіючих лікарських препаратів до країн Європейського Союзу. Організаторами схеми виявились 37-річний мешканець Рівненського району та його знайомий, 38-річний чернівчанин.

Про викриття зловмисників прес-служба прокуратури Рівненщини повідомила у вівторок, 11 квітня. Як встановили слідчі, наприкінці 2021 року постачальник з Чернівців переслав своєму знайомому через логістичну компанію тисячу таблеток, які містять у своєму складі анаболітичний стероїд «метандієнон». Ці ліки продаються лише за рецептом. Пізніше рівненський напарник збув їх клієнту за 17,6 тис. грн.

«У березні цього року жителю Рівненщини від того ж постачальника надійшло дві ємності з ліками по 250 мл в кожній, до складу яких входить «нандролон», який теж відноситься до анаболітичних стероїдів. Проте цього разу продавець мав намір переслати препарат до Польщі. Він передав пакунок з даними отримувача через свого знайомого, який має право перетину кордону. При цьому проконсультував, як пройти митний огляд, щоб уникнути декларування», – повідомляють деталі схеми у прокуратурі.

Втім, митники в легенду не повірили. Кур’єра з товаром до Польщі не впустили, а заборонені речовини вилучили.

У прес-службі СБУ Рівненщини повідомляють, що за адресами проживання зловмисників провели обшуки. Правоохоронці вилучили фармацевтичну продукцію, яка була підготовлена для чергового контрабандного переправлення до країн ЄС. Також організатору схеми та пособнику повідомили про підозру за ч. 3 ст. 321 ККУ (незаконне перевезення сильнодіючих лікарських засобів) та ч.1 ст. 201 ККУ (контрабанда).

Зазначимо, що у разі доведення вини в суді зловмисникам загрожує до семи років ув'язнення.