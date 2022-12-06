Працівники ДБР провели обшуки на Рівненській митниці

На Рівненській митниці ДБР виявило радіатори та будматеріали, які намагались незаконно ввезти в Україну з Росії під виглядом китайських товарів. Сумарна вартість контрабанди – близько 1 млн грн. Все це вирішили передати Рівненській військовій адміністрації, яка, в свою чергу, передасть ці речі на потреби армії. Водночас на людей, які намагались ввезти контрабанду склали адмінпротоколи. Їм загрожує штраф у сумі 100% від вартості товарів.

Про передачу товарів стало відомо у вівторок, 6 грудня, після повідомлення прес-служби Державного бюро розслідувань. «Приватна фірма намагалася завезти для продажу 125 авторадіаторів та понад 200 ящиків різних матеріалів для будівництва, зокрема, саморізи, свердла, шліфувальні елементи тощо. Країною погодження цих товарів є РФ. За попередніми оцінками, вартість майна сягає приблизно 1 млн грн», – йдеться у повідомленні.

Щодо осіб, які намагалися незаконно переправити російський товар, склали адмінпротокол за порушення митних правил згідно ст. 483 Митного кодексу України (переміщення товарів через кордон з приховуванням від митного контролю). Санкція статті передбачає не лише конфіскацію товарів, а й штраф у сумі 100% від їхньої вартості.

Вилучені товари будуть передані Рівненській обласній військовій адміністрації та використовуватимуться для потреб Збройних сил України.