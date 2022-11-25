Вдома у фігурантів розслідування провели обшуки, під час яких вилучили дрони та безакцизні сигарети

На Волині викрили групу контрабандистів з Ковельщини, які переправляли безпілотниками сигарети до Польщі. Зловмисники використовували навіть саморобні літальні пристрої. Скільки саме фігурантів причетні до контрабанди цигарок, наразі правоохоронці не повідомляють.

Про викриття контрабандистів стало відомо у п'ятницю, 25 листопада, після повідомлення прес-служби західного управління Держприкордонслужби. Злочинну групу, яка займалася незаконним переміщенням сигарет до Польщі, викрили оперативники Волинського прикордонного загону на Ковельщині.

Оперативна розробка тривала понад три місяці. За цей час правоохоронці встановили, що зловмисники переправляли тютюнові вироби через «зелену» ділянку кордону, в тому числі й за допомогою дронів і саморобних літальних апаратів.

У фігурантів справи провели обшуки. «Правоохоронці виявили та вилучили: безпілотні літальні апарати та комплектуючі до них, 2,4 тис. пачок безакцизних цигарок, тепловізор, радіостанції, мобільні телефони, ноутбуки, зброю та набої, два згортки з порошкоподібною речовиною білого кольору, ймовірно наркотичною, грошові кошти, а також інші речові докази, які вказують на протиправну діяльність громадян», – йдеться у повідомленні.

Як видно на відео, яке опублікували прикордонники, дехто з контрабандистів ховав безпілотники на горищі у сіні.

Щодо інциденту відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 199 ККУ (збут марок акцизного податку) та ч.1 ст. 204 ККУ (незаконний збут підакцизних товарів). Санкція статті 199 передбачає від трьох до семи років ув'язнення.