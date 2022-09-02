29 брикетів з гашишем чоловік заховав у паливний бак свого автомобіля

Луцький суд призначив вісім років та один місяць ув'язнення 35-річному молдованину, який в травні цього року намагався перевезти через кордон 19 кг гашишу. Наркотики він заховав у паливний бак свого автомобіля, втім, під час митного контролю заборонені речовини виявили та вилучили. Відомо, що контрабандний гашиш він планував вивезти до Росії.

Про вирок Луцького міськрайонного суду стало відомо у п'ятницю, 2 вересня, після повідомлення прес-служби СБУ області. Зазначимо, що чоловіка затримали 18 травня в пункті пропуску «Ягодин». Він намагався перевезти через кордон смолу канабісу – так званий гашиш.

Зловмисник заховав наркотик у паливному баку свого автомобіля та планував його транзитом доправити до Росії. Однак під час митного контролю його сховок виявили. Вага вилученого гашишу складає понад 19 кг, а його вартість на чорному ринку становить понад 300 тис. доларів.

Обвинувачений у суді свою вину визнав повністю. «Суд визнав 35-річного громадянина Республіки Молдова винуватим у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні з метою збуту, а також у контрабанді й закінченому замаху на контрабанду наркотичних засобів в особливо великих розмірах та призначив йому покарання у виді восьми років та одного місяця позбавлення волі», – додають у прес-службі прокуратури Волині. Також у нього постановили конфіскувати все майно.

Вирок поки не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.