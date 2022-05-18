Пресовані брекети гашишу контрабандист заховав у паливний бак свого автомобіля

СБУ Волині завадила 35-річному громадянину Молдови перемістити через пункт пропуску «Ягодин» гашиш на майже 400 тис. доларів. Всього у баку свого автомобіля чоловік заховав 21 кілограм наркотику, втім, під час митного контролю контрабанда була виявлена. Порушнику загрожує до 12 років тюрми.

Інцидент стався вночі в середу, 18 травня, повідомляє прес-служби СБУ Волині. Правоохоронці встановили, що громадянин Молдови намагався перевезти в Польщу через пункт пропуску «Ягодин» наркотичний засіб, а саме смолу канабісу (так званий гашиш). Наркотик зловмисник сховав у паливному баку свого автомобіля та планував його транзитом доправити до Росії.

«Однак підчас прикордонно-митного контролю його сховок був виявлений. Вага вилученого гашишу складає понад 21 кілограм. Вартість на чорному ринку становить майже 400 тис. доларів США», – йдеться у повідомленні.

Слідчі розпочали кримінальне провадження та планують повідомити зловмиснику про підозру у вчиненні ним злочину за ч. 3 ст. 305 ККУ (контрабанда наркотичних засобів). Йому загрожує від десяти до 12 років тюрми з конфіскацією майна.