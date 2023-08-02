У мікросхемах виявили платину, золото, срібло та інші метали

Державне бюро розслідувань передало державі вилучені в київської фірми дорогоцінні метали вартістю 10,3 млн грн. Підприємство намагалось вивезти їх з України під виглядом латунного шлаку. За версією ДБР, у схемі були задіяні також волинські митники. Розслідування цієї справи досі триває.

Нагадаємо, у лютому цього року слідчі ДБР викрили схему вивезення з України дорогоцінних та кольорових металів, яку, як вважає слідство, спільно з посадовцями Волинської митниці налагодили представники приватної київської компанії. У двох вантажівках з причепами зловмисники намагалися вивезти за межі країни понад 45,5 тонн брухту, який оформили як латунний шлак.

Насправді ж у вантажівках були цілі та подрібнені мікросхеми, у складі яких є платина, золото, срібло та інші кольорові метали. Отримувачем було вказане німецьке підприємство. ДБР блокувало вивезення дорогоцінних металів, затриманий вантаж був арештований.

«Як засвідчила експертиза, у його складі знаходилися 1,7 кг золота, 25,5 кг срібла, 0,5 кг платини, 2,1 кг паладію, 6,5 кг міді. Загальна вартість металів склала 10,3 млн грн», – повідомляє прес-служба ДБР. Наразі ж всі вилучені метали передали в управління Національному агентству України з питань розшуку активів.

Триває розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовцями митниці (ч. 2 ст. 364 КК України). Санкція статті передбачає до шести років тюрми.