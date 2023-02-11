Метал вивозили у вантажівках

Державне бюро розслідувань викрило злочинну схему вивезення з України дорогоцінних та кольорових металів, яку спільно з посадовцями Волинської митниці налагодили представники приватної київської компанії.

«У двох вантажівках з причепами зловмисники намагалися вивезти за межі країни понад 45,5 тонн брухту, який містить кольорові та дорогоцінні метали. Оскільки такий експорт заборонений законом, вантаж оформили як латунний шлак. Насправді ж у вантажівках були цілі та подрібнені мікросхеми, у складі яких є платина, золото, кольорові метали. Отримувач – німецьке підприємство», – повідомила прес-служба ДБР у суботу, 11 лютого.

Там додали, що, за попередніми підрахунками, вартість сировини, яку намагалися незаконно вивезти з України складає понад 200 тисяч доларів США. За клопотанням ДБР суд арештував вантаж, а також обидва транспортні засоби, в яких перевозили контрабанду, вартість яких складає майже 150 тисяч доларів.

У ДБР зазначили, що справу розслідують за статтею ККУ про зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки. Передбачене статтею покарання – позбавлення волі на строк до шести років. Також призначено низку експертиз.

Напередодні ДБР спільно зі Службою безпеки України провели обшуки в центральному апараті Державної митної служби, а також на восьми регіональних митницях, зокрема – на Волинській.