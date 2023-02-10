Правоохоронці вручили підозру майже половині інспекторів митного поста «Житомир Центральний», які працювали на зміні

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань ліквідували нову корупційну схему на Житомирській митниці. За матеріалами правоохоронців підозру отримали п’ятеро головних інспекторів митного поста, що становить майже половину митників, які працювали на зміні.

Як повідомила СБУ в п’ятницю, 10 лютого, протиправна діяльність чиновників призвела до збитків державі щонайменше на 3,5 млн грн. За даними слідства, посадовці займалися махінаціями при митному оформленні вантажних автомобілів. Зокрема, вони занижували розмір платежів під час розмитнення автівок, які імпортували з ЄС.

«Схема працювала завдяки комерційній фірмі, що займається імпортом.Ця фірма надавала митникам підроблені іноземні технічні паспорти з виправленими датами виробництва та першої реєстрації вантажівок. Через такі маніпуляції автомобілі «молодшали», а обов’язкові митні платежі до держбюджету кардинально зменшувалися. Митники, зловживаючи службовим становищем, «не помічали» цих порушень та не здійснювали належну перевірку поданих до розмитнення документів. У ході досудового розслідування задокументовано ввезення та оформлення в режимі «імпорт», а потім продаж доброчесним покупцям більше ніж двох десятків вантажних автомобілів», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці повідомили, що продовжують перевіряти причетність інших службових осіб митниці до корупційної схеми і проводять відповідні слідчі дії на митному посту, який фігурує у злочинній схемі. Вилучаються документація та електронні носії інформації, що можуть містити докази протиправної діяльності.

«Наразі 5 головним інспекторам митного посту «Житомир Центральний» повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки)», – зазначили в СБУ.

Як повідомляв ZAXID.NET, раніше СБУ викрила корупційну схему на Житомирській митниці, пов’язану з ввезенням автомобілів швидкої допомоги.