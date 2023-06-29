У вантажівках виявили запчастини до автомобілів, вартістю 26,1 млн грн

На Хмельниччині Державне бюро розслідувань виявило дві вантажівки із російськими товарами загальною вартістю 26,1 млн грн. Всі вилучені запчастини та інші товари вирішили передати на потреби ЗСУ.

Вантажівки з російськими товарами виявили ще в березні цього року, але відомо це стало лише 28 червня, після повідомлення прес-служби ДБР. Як встановили правоохоронці, запчастини для автомобілів російська фірма придбала в Румунії ще до повномасштабного вторгнення. Деталі мали бути доставлені російським перевізником до Росії транзитом через Україну.

Загалом до Росії прямувало більш ніж 800 коробів та ящиків різних розмірів із сотнею товарів. Серед запчастин були датчики та кріплення, свічки запалювання двигуна, педалі, руків'я, дзеркала, генератори, відеокамери. Проте після 24 лютого 2022 року їхнє транспортування було призупинено на одному із митних постів Кам’янець-Подільського району.

«Після кропіткої роботи, встановлення власників запчастин та завершення інших юридичних процедур товар було вилучено та передано Хмельницькій обласній військовій адміністрації», – йдеться у повідомленні.

У подальшому їх направлять на потреби Збройних сил України.