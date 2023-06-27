Наразі косметику у порушниці вилучили

Працівники пункту пропуску Шегині – Медика виявили у жительки Тернополя, яка поверталася із Польщі, понад 2,5 тис. одиниць незадекларованої іспанської косметики. Жінка говорила, що все, що перевозить – для власного користування, повідомляє Львівська митниця.

Під час проходження митного контролю водійка мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter заявила, що перевозить продукти, одяг та засоби гігієни для особистого користування. Проте під час огляду авто працівники митниці виявили в багажному відділенні косметичні засоби в кількості 2 533 одиниць відомих іспанських фірм Transparent і Theramid.

Тернополянка везла в Україну 2,5 тис. одиниць незадекларованої косметики (фото Львівської митниці)

Митники зазначають, що жінка не намагалася приховати косметику, але не задекларувала її, тому її дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених ч. 2 ст. 471 (Недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами) Митного кодексу України. Товари тимчасово вилучено.