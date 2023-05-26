На Волині викрили митника, який пропустив автомобіль з незадекларованим товаром на 2 млн грн. Через це держава недоотримала 600 тис. грн митних платежів. Про вручення підозри посадовцеві стало відомо у п'ятницю, 26 травня, після повідомлення прес-служби прокуратури Волині.

За версією слідства, 5 квітня цього року на митному пості «Ягодин» службовець при митному оформленні незаконно звільнив від митного контролю та пропустив на територію України автомобіль, який перевозив незадекларований товар на суму понад 2 млн грн. Через це держава недоотримала понад 600 тис. грн митних платежів.

«Головному державному інспектору одного з відділів митного поста «Ягодин» Волинської митниці повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам(ч. 2 ст. 364 КК України)», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Додамо, що санкція цієї статті передбачає до шести років ув'язнення. Наразі від посади підозрюваного відсторонено.