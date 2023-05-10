Гроші були спаковані у дві дорожні валізи

Через пункт пропуску «Устилуг» двоє українців намагались незаконно ввезти в Україну понад 2 млн грн. Перевізники повинні були задекларувати цю суму, але з невідомих причин цього вони не зробили. За порушення їм загрожує 345 тис. грн штрафу.

Як повідомляє прес-служба Волинської митниці, гроші були спаковані у дві дорожні валізи. Виявили їх під час митного огляду у легковому авто, яке їхало «зеленим коридором». Зазначимо, що під час руху цією смугою перевізники можуть не декларувати переміщувані через кордон товари. Але щодо готівки є обмеження: можна не декларувати максимум 10 тис. євро.

«Під час складання протоколу про порушення митних правил врахували, що на дату переміщення валюти еквівалент 10 тис. євро за курсом Нацбанку України становив 402 602 грн. Однак у валізах двох подорожніх містилося майже 3 млн грн. Різниця між дозволеною до переміщення без письмового декларування та наявною готівковою валютою становила 2 млн 172 тис. грн», – пояснюють у митниці.

Щодо перевізників склали протокол за ч. 1 статті 471 Митного кодексу (порушення порядку проходження митного контролю в зонах спрощеного митного контролю). Наразі за таке порушення карають штрафом у розмірі 20 відсотків суми, що перевищує дозволену норму.

Отже, сума накладеного Волинською митницею адміністративного стягнення, після завершення провадження у справі, становитиме майже 345 тис. грн.