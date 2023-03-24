Посадовця затримали на хабарі вночі 24 березня

Інспектора Волинської митниці затримали під час отримання 8 тис. грн хабара. Відомо, що це була лише частина хабара, за який посадовець мав безперешкодно пропускати через кордон автомобілі з товарами. За версією правоохоронців, всього лише за день митник разом зі спільниками заробляв на цій схемі близько 100 тис. грн.

Про вручення підозри головному державному інспектору одного з управлінь Волинської митниці стало відомо в п'ятницю, 24 березня, після повідомлення прес-служби прокуратури Волині. Як встановило слідство, у березні 2023 року митник неодноразово отримував хабарі за безперешкодне проходження митного оформлення товару під час його ввозу на територію України.

Затримали його вночі 24 березня, під час отримання 8 тис. грн. Це був один з траншів хабара. Окрім цього, у посадовця вилучили ще 10,5 тис. грн, 700 доларів та 100 Євро. У прес-службі департаменту стратегічних розслідувань додають, що, ймовірно, ці гроші митники встигли незаконно заробити за три години робочої зміни.

«Загалом суми «винагород» коливалися від 5000 до 10 000 гривень з одного транспортного засобу залежно від категорії товару та його кількості. За зміну працівники митного посту «заробляли» до 100 тис. грн», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що інспектору вже повідомили про підозру за ч.3 ст. 368 ККУ (вимагання і отримання неправомірної вигоди). Санкція статті передбачає до десяти років ув'язнення.

Незабаром чоловікові оберуть запобіжний захід, також вирішується питання про його відсторонення від посади. Правоохоронці з'ясовують, чи інші працівники митного поста могли бути причетні до цієї схеми.