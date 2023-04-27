Інспектора митного поста «Устилуг» підозрюють в вимаганні хабарів від перевізників. За версією слідства, разом з колегою чоловік вимагав плату за безперешкодне проходження митного контролю під час ввезення товарів в Україну. Схему правоохоронці викрили у березні – тоді підозру вручили лише спільнику чоловіка. У середу, 26 квітня, прес-служба прокуратури Волині повідомила, що інспектор також отримав підозру за статтею про вимагання хабара.

Прокуратура повідомляє, що чоловік обіймає посаду головного державного інспектора одного з відділів митного поста «Устилуг» Волинської митниці.

«За даними слідства, митник зі спільником – також працівником Волинської митниці, налагодили схему поборів із громадян за безперешкодне проходження митних формальностей під час ввезення в Україну товарів та пасажирів», – йдеться у повідомленні.

У спільника, затриманого на місці вчинення злочину, вилучили 8 тис. грн, отриманих як хабар, і ще 10,5 тис. грн, 700 доларів та 100 Євро.

Чоловікові вручили підозру за ч.3 ст. 368 ККУ (отримання неправомірної вигоди). Санкція статті передбачає від п'яти до десяти років ув'язнення. Наразі обох митників від посад відсторонено. Суд також обрав їм запобіжний захід – обоє посадовців перебуватимуть під домашнім арештом.

Додамо, що в 2019 році СБУ викрила подібну схему в цьому ж пункті пропуску: йшлося, що працівники митного поста систематично вимагали хабарі у перевізників, а сума їхнього «заробітку» за одну зміну сягала 150 тис. грн.