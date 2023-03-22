Юрій Іваськів працює у митних органах України з 1999 року

На Волинській митниці призначили нового керівника, ним став 46-річний заступник митного поста «Прикарпаття» Юрій Іваськів. Наразі він перебуватиме у статусі виконувача обов'язків керівника, повідомила прес-служба Волинської митниці у вівторок, 21 березня.

«Виконання обов’язків за вакантною посадою начальника Волинської митниці покладено на Юрія Іваськіва, заступника начальника митного поста «Прикарпаття» Івано-Франківської митниці. Новопризначений керівник розпочав діяльність на Волині робочою нарадою в адміністративному приміщенні митниці», – йдеться у повідомленні.

Додамо, що Юрій Іваськів 1976 року народження, має освіту економіста. У митних органах України працює з 1999 року. Кар'єру розпочинав на посаді інспектора митного поста «Коломия».

До Юрія Іваськіва Волинську митницю протягом року очолював Микола Татарчук. Про те, що він йде з посади, стало відомо 6 березня. Причини звільнення Миколи Татарчука невідомі, посадовець лише зазначив, що повертається працювати у координаційно-моніторингову митницю в Києві.