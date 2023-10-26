До цього призначення Юрій Іваськів працював заступником митного поста «Прикарпаття»

Тимчасовий виконувач обов’язків начальника Волинської митниці Юрій Іваськів пішов з посади. Речниця Волинської митниці Валентина Черниш у коментарі ZAXID.NET зазначила, що на посаді його замінить начальник митного поста «Краковець» Андрій Чаборай.

Про звільнення Юрій Іваськів повідомив під час наради щодо наповнення державного бюджету у жовтні 2023 року. «Керівник подякував колективу за ефективну та згуртовану роботу, відзначивши його високу професійність. Підсумовуючи власний новий досвід на Волині, він рекомендував адміністрації митниці активно залучати молодь, давати їй можливість реалізувати себе на службі державі», – зазначають у прес-службі Волинської митниці. Причини його звільнення наразі невідомі.

Зауважимо, що Юрія Іваськіва призначили виконувачем обов’язків керівника Волинської митниці 22 березня цього року. Відтак на цій посаді він працював сім місяців. Його попередник, Микола Татарчук, очолював митницю протягом року.

Додамо, що посада начальника Волинської митниці залишається вакантною з зими 2022 року. Відтоді через воєнний стан Держмитслужба не може провести конкурс, тому нові керівники працюють у статусі т.в.о.