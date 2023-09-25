Суд зобов'язав працівницю Волинської митниці заплатити 507 тис. грн за вчинення службової недбалості. Інспекторка при розмитненні BMW X5 допустила, що автомобіль ввезли в Україну з заниженням митних платежів у півмільйона гривень.

Як йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Волині, у 2015 році жінка обіймала посаду головної державної інспекторки митного поста «Ковель» Волинської митниці ДФС.

«Здійснюючи розмитнення позашляховика марки ВМW Х5, вона застосувала неправильні коди – і через ці дії держава недоотримала понад півмільйона платежів», – йдеться у повідомленні.

У постанові Ковельського міськрайонного суду уточнюється, що за введення цього авто перевізник повинен був сплатити 649 тис. грн митних платежів, але завдяки недбалості посадовиці він заплатив лише 143 тис. грн.

Тож прокуратура звернулась до суду, аби стягнути з інспекторки вказану суму збитків. У травні цього року Ковельський суд задовольнив позов і постановив стягнути з жінки 507 тис. грн. З цим рішенням вона не погодилась і подала апеляцію, але, як стало відомо у понеділок, 25 вересня, Волинський апеляційний суд залишив рішення першої інстанції у силі.

Зауважимо, що щодо жінки відкрили також кримінальне провадження за статтею про службову недбалість. Однак згодом справу закрили у зв'язку з закінченням строків давності.