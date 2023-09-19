Двом посадовцям вручили підозри за статтею про вимагання хабарів

На «Ягодині» СБУ затримала двох митників за підозрою у регулярному вимаганні хабарів від підприємців. Гроші посадовці брали в обмін на обіцянку не створювати перешкод при митному оформленні вантажів.

Як повідомила прес-служба СБУ, підозрюваними у цій справі є керівник відділу митного оформлення та головний інспектор. Працівники СБУ затримали їх «на гарячому» під час отримання хабаря.

«Очільник відділу в обмін на гроші обіцяв імпортерам не створювати бюрократичні перешкоди під час митного оформлення їхніх вантажів. Плата за таку послугу становила 200 доларів за кожен автомобіль, що ввозив товари. При цьому головний інспектор митниці, всупереч вимогам, не підвищував для підприємців митну вартість ввезеної продукції. За це чиновник вимагав половину від "зекономлених" коштів», – йдеться у повідомленні.

У Офісі генпрокурора уточнюють, що йдеться про працівників митного поста «Ягодин». Упродовж серпня-вересня слідчі задокументували декілька епізодів, коли зловмисники отримали 3,4 тис. доларів за нестворення штучних перешкод при митному оформленні товару одного із приватних товариств.

Слідчі повідомили посадовцям про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ (прийняття неправомірної вигоди). Санкція статті передбачає до десяти років тюрми з конфіскацією майна. Відомо, що суд вже обрав їм запобіжні заходи: митники перебуватимуть під вартою.