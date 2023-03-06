Микола Татарчук повертається працювати в координаційно-моніторингову митницю у Києві

Тимчасовий керівник Волинської митниці Микола Татарчук пішов з посади. Наразі замість нього обов'язки керівника виконує перший заступник Костянтин Тішин. Причини звільнення Миколи Татарчука невідомі, посадовець лише зазначив, що повертається працювати у Київ.

Про кадрові зміни стало відомо в понеділок, 6 березня, після повідомлення прес-служби Волинської митниці. «Надалі я знову працюватиму у Києві на своїй основній посаді. Але так само уболіватиму за успіхи Волинської митниці та її статус одного з лідерів євроінтеграційних прагнень на західному кордоні», – цитують заяву Миколи Татарчука у прес-службі.

У коментарі «Суспільному» речниця Волинської митниці Валентина Черниш додала, що Миколу Татарчука відкликали на основне місце роботи у Київ, в координаційно-моніторингову митницю. Наказу про призначення нового виконувача обов'язків ще немає. Зі слів речниці, наразі митницею керує перший заступник Костянтин Тішин.

Нагадаємо, Миколу Татарчука призначили виконувачем обов'язків керівника Волинської митниці 31 січня 2022 року. Він мав тимчасово обіймати посаду до моменту, коли буде проведений конкурс на нового керівника. Однак поки його так і не провели.