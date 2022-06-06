ДБР завершило розслідування справи про двох працівників митного поста «Ковель», які завдали державі збитків на 760 тис. грн. Посадовців підозрюють у тому, що вони дозволили ввезти в Україну товар без сплати митних платежів. За це митникам загрожує до шести років тюрми.

Про завершення розслідування у цій справі в понеділок, 6 червня, повідомила прес-служба прокуратури Волині. Як вважає слідство, у січні та лютому 2021 року двоє працівників митного поста «Ковель» незаконно звільнили товар від митного контролю.

Вони випустили на митну територію України без сплати митних платежів товар, ввезений суб'єктом господарювання, внісши при цьому неправдиві відомості в офіційні документи. Внаслідок таких дій держава недоотримала понад 760 тис.гривень.

Незабаром справу розглядатиме суд. «Волинська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальні акти у розслідуваних слідчими Територіального управління ДБР у Львові кримінальних провадженнях про вчинення двома працівниками митного поста «Ковель» службового підроблення та зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам», – йдеться у повідомленні.

Чоловікам загрожує до шести років позбавлення волі.