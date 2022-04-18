Інспектора митного поста «Ковель» підозрюють у зловживанні службовим становищем, що спричинило державі збитків на 2,9 млн грн. У січні 2021 року митник підробив документи та дозволив ввезти в Україну товар без сплати митного платежу. За це йому загрожує до шести років у в'язниці.

Про вручення підозри стало відомо у понеділок, 18 квітня, після повідомлення прес-служби прокуратури області. Відомо, що головного державного інспектора одного з відділів митного поста «Ковель» підозрюють у зловживанні службовим становищем.

«Слідство вважає, що митник 17 січня 2021 року незаконно звільнив від митного контролю та випустив на митну територію України без сплати митних платежів товар, увезений суб'єктом господарювання, внісши при цьому неправдиві відомості в офіційні документи. Внаслідок таких дій держава недоотримала понад 2,9 млн грн», – йдеться у повідомленні.

Чоловікові вручили підозру у порушенні ч.2 ст. 366 ККУ (службове підроблення) та ч.2 ст. 364 ККУ (зловживання службовим становищем). Йому загрожує до шести років ув'язнення. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу, а також про відсторонення від посади.