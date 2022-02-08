З посади керівника Волинської митниці Віктор Кривіцький звільнився влітку 2019 року

Ковельський міськрайонний суд звільнив від покарання екс-керівника Волинської митниці Віктора Кривіцького. Чоловіка звинувачували у порушенні недоторканності приватного життя. Зокрема, в його сумці знайшли флешку з відеозаписами, на яких було зафіксоване спостереження за будинком тодішнього начальника митного поста «Луцьк». В суді Віктор Кривіцький назвав справу сфабрикованою. Втім, на основі доказів суд визнав його винним у порушенні статті про недоторканність приватного життя, але звільнив від покарання за цією статтею, оскільки завершились строки давності.

Як йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду від 3 лютого, екс-начальник Волинської митниці Віктор Кривіцький зберігав конфіденційну інформацію про тодішнього начальника митного поста «Луцьк» та членів його сім'ї, яку згодом планував використати проти нього.

Звідки Віктор Кривіцький отримав відеозаписи, що стосуються приватного життя підлеглого та його дружини, слідство не встановило. Відомо лише, що ці файли виявили на флешці, яку вилучили під час обшуку, проведеного 17 серпня 2017 року у будинку екс-митника.

«В ході огляду відеофайлів встановлено, що на них відображено спостереження за будинком та прибудинковою територією, у якому проживає [начальник митного поста] із членами своєї сім`ї за 06.05.2017, особистий автомобіль [дружини] – Nissan Leaf, як остання входила до будинку у якому проживає та виходила із нього», – йдеться у вироку.

Обвинувачений Віктор Кривіцький свою провину не визнав та запевнив, що ніколи не давав вказівку стежити за будинком підлеглого. На його думку, справу сфабрикували, аби звільнити його з посади начальника митниці, а вказівку начебто дав тодішній Генпрокурор України Юрій Луценко.

Суддя В'ячеслав Лесик дійшов до висновку, що винуватість чоловіка підтверджується. Втім, на момент розгляду справи закінчились строки притягнення до кримінальної відповідальності. Але так як сторона захисту не подавала клопотань про звільнення від відповідальності, суд зазначив, що не вправі вирішувати це самостійно. Тож суддя вирішив звільнити чоловіка не від відповідальності, а від покарання.

Відтак Віктора Кривіцького визнали винним у порушенні ч.1 ст.182 ККУ (порушення недоторканності приватного життя), втім, ніякого покарання йому не призначили. Чоловік повинен оплатити лише 2,8 тис. грн в ході держави за експертизи.

Вирок можна оскаржити в апеляційному суді протягом 30 днів.

Зазначимо, що це не єдине провадження відносно Віктора Кривіцького. У серпні 2019 року його затримали за підозрою в отриманні 500 доларів та 500 євро хабара. Адвокати наполягали, що гроші посадовцеві підкинули. Вже через рік стало відомо, що кримінальне провадження щодо цього інциденту закрили.