«Чайовня Сурія» розташовується біля гори Гемба у Пилипці

Власниця «Чайовні Сурія» у селі Пилипець на Закарпатті Юлія Албул (справжнє прізвище Омельченко) у п'ятницю, 10 травня, опублікувала на сторінці бізнесу допис про пошук працівників. Вона зазначила, що не працюватиме з людьми «нетрадиційної орієнтації», оскільки «Чайовню» створювали для сімей. Після розголосу у соцмережах підприємиця 13 травня видалила гомофобний допис.

«Я не співпрацюватиму з тими, хто живе в неправді, не має вдячності, сімейних цінностей, з людьми нетрадиційної орієнтації (одразу перепрошую, "Чайовня Сурія" згідно однієї з концепцій, – кафе сімейного типу), з релігійно-фанатичними людьми (не плутати з віруючими). З залежними (різні види залежностей) людьми з ледарями та неохайними», – написала Юлія Албул (Омельченко).

Після публікації у соцмережах виникла дискусія, а допис отримав шквал критики. У коментарях до публікації десятки людей обурилися через такі критерії. Допис зібрав майже 300 коментарів. Публікацію також поширила кандидатка філософських наук та гендерна експертка Тамара Злобіна у спільноті «Фемінізм в деталях». ZAXID.NET звернувся за коментарем до Юлій Албул (Омельченко) щодо ситуації, однак не отримав відповіді. Після цього власниця «Чайовні Сурія» видалила допис, який критикували користувачі Facebook.

Допис власниці «Чайовні Сурія», який викликав критику у соцмережах (Скриншот ZAXID.NET)

Кандидатка юридичних наук та адвокатка Катерина Ілікчієва розповіла для ZAXID.NET, що такі вимоги до працівників є дискримінаційними й суперечать статті 2-1 Кодексу законів України про працю. Йдеться про заборону будь-якої дискримінації у сфері праці, зокрема сексуальну орієнтацію. Катерина Ілікчієва додає, що також порушенням законодавства є звільнення з роботи через «нетрадиційну орієнтацію» й за це роботодавця можна притягти навіть до кримінальної відповідальності за статтею 161 ККУ (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Додамо, що «Чайовня Сурія» працює у Пилипці, біля гори Гемба, з 2014 року. Заклад популярний серед туристів, які приїжджають на Боржаву.