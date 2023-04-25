Юлія називає феміністок гіршими за росіян

Львівське кафе Late Breakfast Wine&Pizza Club відмовилось від співпраці з 26-річною баристою Юлією з Миколаєва через дописи у соцмережах, де вона глузує з фемінізму й ЛГБТ, засуджує дівчат, які були без свідомості на вечірках блогерів. Дівчина дала інтерв'ю для YouTube-каналу «Неавторка», де розповіла про свою позицію.

Дівчина сказала, що всередині квітня успішно завершила півтораденне стажування і почала працювати у Late Breakfast Wine&Pizza Club на вулиці Героїв УПА, 77. За словами Юлії, роботодавець не працевлаштував її офіційно. Скандал виник, коли 18 квітня на сторінці закладу у Тік-Ток користувачі впізнали Юлію на відео і почали обурюватись через її дописи у соцмережах. У Late Breakfast Wine відреагували на коментарі та опублікували відео. Проте згодом його видалили.

«Глядачі впізнали на відео в Тік-Току дівчину з неоднозначними поглядами, які вона висловлювала у власних соцмережах. Для нас це було більшим сюрпризом ніж навіть для наших глядачів, оскільки серед цінностей нашого закладу немає дискримінації та ворожнечі. Ми допустилися помилки, бо не перевірили Twitter нашого стажера. Але для нас важлива кожна дрібничка, яка стосується нашого закладу, тому ми докладемо максимум зусиль, щоб подібних інцидентів більше не повторилося. Хочемо подякувати аудиторії, яка це помітила», – відреагувало кафе у відео на Тік-Ток, яке згодом видалили.

У коментарі ZAXID.NET у піар-відділі кафе розповіли, що для них ситуація виключно про компетенції, професійність та цінності. Зазначили, що їм важлива репутація та те, щоб цінності сходилися як з клієнтами, так і з командою працівників. Переконують, що з дівчиною перестали працювати насамперед через незадовільні професійні якості. Після інциденту з Юлією кафе почало отримувати погрози. «Щодо ситуації з дівчиною Юлією, яка відома у Twitter під нікнеймом "іісусова мамка", наша позиція однозначна. Ми були у процесі пошуку людини на вакансію і ця особа була потенційним кандидатом. Але зрозуміли, що ця людина не відповідає стандартам, як професійної етики, так і необхідним професійним навикам, починаючи від помилок в додаванні інгредієнтів і завершуючи професійною комунікацією. Після останньої розмови з дівчиною ухвалили рішення, що вона не підходить на необхідну нам вакансію через незадовільні комунікаційні і професійні якості. Після спілкування з дівчиною, нам почали погрожувати різні радикальні групи, що нас спалять, розіб’ють нам вікна в закладі, тому що ми не захотіли з нею співпрацювати. Такі погрози від них ми отримуємо у повідомлення нашого закладу. Вважаємо це неприпустимим і у випадку ескалації таких погроз, реагуватимемо через поліцію. У подальшому в соціальних мереж ми дізналися, що ця дівчина радикально висловлюється в нашу сторону, говорить неправдиві факти. Нам чомусь погрожують, а також стверджують, що це звільнення через її радикальну позицію проти рівностей і проти прав жінок, її антифеміністичні погляди. Цінності цієї людини, наприклад, можна прослідкувати з її публічних комунікацій та соціальних мереж. Така ситуація, яка склалася у нас – це не виняток серед ресторанів Львова. Думаємо, це підтвердять всі професійні ресторатори. Завжди було складно знайти професійних і ціннісних працівників. Таких ми цінуємо понад усе», – розповіли у піар-відділі кафе. Кафе не називає прізвища Юлії. Сама звільнена бариста також не вказує його. У соцмеражах вона використовує нік «ІІсусова мамка», «Юлія Драгоманова» та «Julia Slepets» .

Дописи Юлії Драгоманової у Twitter

Юлія наголосила, що не транслювала свою думку щодо фемінізму на роботі та не розповідала про свої соцмережі. Крім цього, зазначила, що її звинувалити у заклику вбивати феміністок чи геїв, ґвалтувати людей. За словами Юлії, вона цього ніколи не робила.

«Мій тато військовий. Він знає про цю ситуацію. Він не зрозумів, в чому проблема. Я сказала, що проти фемінізму, бо це зараз це ні*рена не фемінізм, бо це презумпція вини чоловіків. Ті, хто скаржився, навіть не ходять в цей заклад. Одна з Львівської області. Інша, як я її називаю, рижа мавпа, яку троха перекосило. Я взагалі не знаю, звідки вона. Інші, хто коментував це відео, це фанатки цих двох. Це історія не про мій хейт і ненависть до когось. Вважаю, що сучасні феміністки гірші за русню. Це факт і цього не зміниш», – обурюється дівчина.

Користувачі соцмереж також обурювалися через позицію Юлії щодо івано-франківських блогерів, які влаштовували вечірки у Києві та знущалися з дівчат. На думку Юлії, резонанс у цій ситуації створений штучно, все робили за згодою, а відео були постановними.

«Той треш, що там творився, коли зливали переписки й домовлялися, що хлопці їм куплять. Це все є в інтернеті. Коли поліціянти дзвонили й питали, чи будуть вони писати заяву, то дівчата реготали в трубку й казали, що ще раз прийдуть, якщо їх покличуть. Я написала твіт, чого ми взагалі очікуємо, коли сходяться два абсолютно й*бнуті світи. Ґвалтувати, як і ображати, нікого не можна. Резонанс висмоктали з пальця. Чого цього не висвітлювали раніше?», – говорить дівчина.

Юлія переконана, що її звільнили ні за що. Проте переймається, що ситуація може вплинути на майбутні пошуки роботи.

«Є за мною такий гріх, що не всі можуть зрозуміти, що я маю на увазі, але можна прийти й спитатися. Бажаю цьому закладу успіхів у голодних іграх, бо я знаю, що їм погрожували підпалом. У мене є острах, що це може вплинути на мій подальший пошук роботи. Одне діло оцінювати людські якості, а друге робочі, а третє – світогляд. Попри мій агресивний радикальний світогляд, я все одно люблю людей», – додала Юлія.

Згідно з даними бізнес-аналітичної системи YouControl, кафе Late Breakfast Wine&Pizza Club належить товариству з обмеженою відповідальністю Tisto Pizza Pasta. Його власниками є Андрій Табінський, Олег Стойко, Яртем Яценко та Василь Будурович.