Рішення щодо організатора вечірок ухвалив Київський апеляційний суд

Один з учасників та організаторів скандальних «п'яних вечірок» в Івано-Франківську програв апеляцію та отримав збільшену заставу розміром у пів мільйона гривень. Про це повідомив голова Київської поліції Андрій Нєбитов у понеділок, 17 квітня.

Організатор вечірки, на якій споювали та ґвалтували дівчат, подав апеляцію, проте програв її в суді. Хлопця взяли під варту у залі суду.

«Сьогодні, ухвалою Київського апеляційного суду одного з організаторів взяли під варту в залі суду, збільшивши розмір застави до 536 800 гривень», – заявив Андрій Нєбитов.

Кого саме та за якими саме звинуваченнями взяли під варту, голова Київської поліції не уточнив.

Зазначимо, 31 січня в соцмережах почали ширитися відео з алковечірок блогерів, які споювали неповнолітніх дівчат та «накачували» їх речовиною «Ксанакс». З однією з дівчат у безпорадному стані блогери імітували секс та знімали це на відео. Вже 1 лютого у помешканнях організатора Андрія Ярини та його поплічників пройшли обшуки поліції – двом фігурантам скандалу вручили підозри за поширення порнографії, а ще шістьом учасникам – повістки до військкомату.

3 лютого Андрію Ярині обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 1 квітня без права на заставу. 22 березня Ярині та ще одному з учасників «блогерських вечірок» оголосили про підозру за зґвалтування гості, яка була без свідомості.