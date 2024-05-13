На трасі у селі Запитів фура збила скутериста

У понеділок, 13 травня, на трасі Київ-Чоп біля села Запитів на Львівщині вантажівка збила скутериста. Через ДТП одна смуга перекрита для руху транспорту.

«На автодорозі Київ-Чоп у населеному пункті Запитів сталася ДТП з потерпілими за участю мототранспорту. Одна смуга для руху транспортних засобів перекрита. Патрульні забезпечують реверсний проїзд», – повідомили в патрульній поліції Львівщини.

Патрульні уточнили ZAXID.NET, що сталася ДТП за участі фури та скутера. Про стан скутериста наразі інформації немає. Водіїв просять врахувати перекриття траси під час планування поїздки.

P.S. Близько 17:40 поліцейські повідомили про відновлення руху трасою.