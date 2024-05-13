На вулиці Замкові перекинулася вантажівка і заблокувала рух

У понеділок вранці, 13 травня, дорога на Високий Замок у Львові перекрита для руху через перекидання вантажівки Mitsubishi. Про це повідомили в патрульній поліції Львівщини.

«На вулиці Замковій у напрямку вулиці Опришківської ускладнений рух внаслідок перекидання вантажного автомобіля. Дорога на Високий Замок перекрита. На місці працюють екіпажі»,– йдеться в повідомленні патрульної поліції.

У патрульній поліції уточнили ZAXID.NET, що водій не впорався з керуванням – під час переключення передачі автомобіль почав котитися заднім ходом, наїхав на бордюр і перекинувся.

Водіїв просять врахувати цю інформацію під час поїздки.