JAS-39C Gripen ВПС Швеції

Влада Швеції готова надати Україні сучасні винищувачі JAS 39 Gripen, одна для цього країна повинна отримати повноправне членство в НАТО. Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон в інтерв'ю сайту Kyiv Independent.

«Для того, щоб ми могли прийняти рішення, ми повинні бути повноправними членами НАТО, щоб до нас застосовувалася 5 стаття Альянсу про колективну оборони. Це також рішення, яке має бути прийняте у співпраці з іншими», − зазначив посадовець в кулуарах Мюнхенської конференції з питань безпеки.

На думку Йонсона, Україні потрібні винищувачі четвертого і п'ятого покоління, тому «якщо Швеція може допомогти, країна відкрита до цього».

За його словами, наразі зусилля союзників зосереджені на постачанні Україні винищувачів F-16. Він нагадав, що низка країн, серед яких Нідерланди, Данія, Бельгія та Норвегія вже пообіцяли надати Україні частину своїх літаків.

«Але якщо ми можемо допомогти в будь-який спосіб, ми також будемо раді розглянути це питання», − сказав міністр.

Наразі вступ Швеції в НАТО наразі не схвалила лише Угорщина, яка обіцяла, що буде «не останньою» в цьому процесі. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запевнив генсека Єнса Столтенберга, що підтримує членство країни в Альянсі і закликав парламент своєї країни ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО.

Цікаво, що напередодні сам Орбан січня запросив прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона відвідати Угорщину задля обговорення вступу країни до Північноатлантичного альянсу. Однак у того ж дня глава МЗС Швеції Тобіас Більстрем заявив, що ніхто нікуди не поїде, оскільки немає причин вести з Угорщиною переговори щодо вступу у НАТО.

JAS 39 Gripen. Що відомо?

Зазначимо, JAS 39 Gripen – літак-винищувач виробництва шведської компанії Saab. Виробництво таких літаків триває з 1987 року, а їхня загальна кількість наразі становить 247 одиниць. Літак можна використовувати як винищувач, штурмовий чи розвідувальний літак. Одномісна версія літака озброєна 27 мм гарматою Mauser BK-27, а також спроможна переносити ракети класу «повітря-повітря», «повітря-поверхня» та авіабомби.