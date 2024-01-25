Ердоган офіційно завершив ратифікацію вступу Швеції в НАТО

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підписав рішення турецького парламенту, яке ратифікує протокол про вступ Швеції до Північноатлантичного Альянсу. Про це 25 січня повідомила «Європейська правда».

Протокол опублікували ввечері 25 січня в офіційному віснику Туреччини, що означає набуття ним чинності. Таким чином, Туреччина повністю схвалила вступ Швеції до НАТО, після того, як парламент країни ввечері 23 січня після кількагодинних дебатів схвалив ратифікацію протоколу про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу. Швеція понад півтора року очікує схвалення своєї заявки на вступ всіма країнами-членами НАТО.

Наразі вступ Швеції в НАТО наразі не схвалила лише Угорщина, яка обіцяла, що буде «не останньою» в цьому процесі. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запевнив генсека Єнса Столтенберга, що підтримує членство країни в Альянсі і закликав парламент своєї країни ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО.

Цікаво, що напередодні сам Орбан січня запросив прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона відвідати Угорщину задля обговорення вступу країни до Північноатлантичного альянсу. Однак у того ж дня глава МЗС Швеції Тобіас Більстрем заявив, що ніхто нікуди не поїде, оскільки немає причин вести з Угорщиною переговори щодо вступу у НАТО.