Віктор Орбан неодноразово говорив про те, що його країна не буде останньою, хто дасть добро на вступ Швеції до НАТО

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запевнив генсека Єнса Столтенберга, що підтримує членство країни в Альянсі і закликав парламент своєї країни ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО. Про це він написав у соцмережі X у середу, 24 січня.

«Щойно завершив телефонну розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Я підтвердив, що уряд Угорщини підтримує членство Швеції в НАТО. Я також підкреслив, що ми продовжуватимемо закликати Національну асамблею Угорщини проголосувати за приєднання Швеції та завершити ратифікацію за першої ж можливості», – написав Орбан.

Своєю чергою, очільник НАТО назвав розмову з Орбаном «хорошою» і привітав підтримку вступу скандинавської країни до Альянсу.

«Я з нетерпінням чекаю на ратифікацію, щойно парламент збереться», – написав Столтенберг.

Цікаво, що напередодні сам Орбан січня запросив прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона відвідати Угорщину задля обговорення вступу країни до Північноатлантичного альянсу. Однак у того ж дня глава МЗС Швеції Тобіас Більстрем заявив, що ніхто нікуди не поїде, оскільки немає причин вести з Угорщиною переговори щодо вступу у НАТО. Як пише Deutsche Welle, глава МЗС Швеції нагадав Орбану, що ще влітку 2022 року на саміті НАТО у Мадриді Угорщина сама офіційно надіслала запит Швеції на вступ до Альянсу. При цьому, зазначив Більстрем, вона не висувала жодних вимог, на відміну від Туреччини, а тому зараз вже немає сенсу щось обговорювати з прем'єр-міністром Угорщини.

Додамо, що і сам Віктор Орбан неодноразово говорив про те, що його країна не буде останньою, хто дасть добро на вступ Швеції до НАТО

Зазначимо, що 23 січня парламент Туреччини схвалив заявку Швеції на вступ до НАТО. Це сталося після майже півтора року відмов та гострої полеміки щодо цього. Туреччина звинувачувала Швецію у «допомозі курдським терористам» і відмовлялася схвалювати вступ Швеції до НАТО. Тепер очікується, що найближчими днями ратифікований парламентом документ підпише президент Реджеп Таїп Ердоган.

Швеція ще 2022 року подала свою заявку на вступ до НАТО. З того часу її ратифікували всі країни-члени Альянсу, крім Угорщини та Туреччини.