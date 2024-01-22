У навчаннях Steadfast Defender, які триватимуть до кінця травня, будуть задіяні близько 90 тис. людей

Країни-учасники Північноатлантичного альянсу в понеділок, 22 січня, розпочали найбільші за останні десятиліття чотиримісячні військові навчання Steadfast Defender 2024 («Непохитний захисник»). Про це пише Deutsche Welle.

Навчання симулюватимуть конфлікт із «практично рівним противником». Сценарій маневрів Steadfast Defender – напад Росії на територію союзників, який приводить у дію статтю п'яту договору НАТО про колективну оборону. Маневри, які триватимуть до кінця травня, охоплять європейську територію від Норвегії до Румунії.

У навчаннях візьмуть участь усі країни НАТО і країна-кандидат на вступ до Альянсу – Швеція. Заявлена також велика кількість учасників самого дійства. У ньому візьмуть участь понад 50 кораблів – від авіаносців до есмінців, а також понад 80 винищувачів, гелікоптерів і безпілотників і щонайменше 1,1 тисячі бойових машин, включно зі 133 танками і 533 бойовими машинами піхоти.

Навчання мають продемонструвати, що НАТО може проводити та підтримувати складні операції на суші, морі, в повітрі, кіберпросторі та космосі «протягом кількох місяців, вздовж тисяч кілометрів, від Крайньої Півночі до Центральної та Східної Європи і в будь-яких умовах».

Досі найбільшими маневрами, які проводились нещодавно, вважалися Trident Juncture («Єдиний тризуб»), у яких у 2018 році взяли участь понад 50 тис. військовослужбовців. Останні подібні маневри за кількістю учасників відбулися аж у 1988 році.