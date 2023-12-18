Точної кількості БМП, які нададуть Україні, не називають

Данія спільно зі Швецією анонсували новий пакет військової допомоги на 1,8 млрд данських крон (приблизно 240 млн доларів). До пакета допомоги увійдуть додаткові бойові машини піхоти, повідомили у понеділок, 18 грудня, у прес-службі швецького уряду.

Пакет допомоги країни виділять у межах спільної декларації щодо подальшої підтримки України у сфері бойових машин. Згідно з декларацією, Данія зробить фінансовий внесок у розмірі 1,8 млрд данських крон, а Швеція підтримає закупівлю в рамках угоди, укладеної між Агентством оборонних матеріалів (FMV) та Україною в липні 2023 року.

«Це важливий крок для підтримки сил оборони України разом із Данією. Ми будемо використовувати промисловий потенціал для забезпечення поставок нових БМП CV90 в Україну. Бойова машина CV90 була і є значним доповненням до оборони України», – повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Загалом протягом року тільки Швеція передала Україні 50 БМП CV90. Перші машини надійшли до України влітку 2023 року.

Зазначимо, на початку вересня 2023 року Україна та Швеція домовилися про спільне виробництво CV-90. У планах країн – виготовити 1000 бойових машин піхоти.