Уряд і парламентська більшість Данії погодили додаткове фінансування для фонду, з якого фінансується підтримка України, на 308 млн євро у 2023 році та на 3,15 млрд євро – на 2025-2027 роки. Про це, як пише «Європейська правда», повідомило міністерство оборони Данії.

Згідно з домовленістю парламенту й уряду Данії, обсяг Українського фонду у 2023 році зросте на 2,3 млрд данських крон у 2023 році, на 10,5 млрд – у 2025 році, 7,4 млрд – у 2026-му та 5,6 млрд – у 2027-му.

«Це означає, що загалом на військову підтримку України у 2023-2028 роках в межах Фонду буде виділено 60,4 млрд данських крон», – йдеться в повідомленні уряду.

Додаткове фінансування також дозволить гарантувати, що Данія досягне показника у мінімум 2% ВВП витрат на оборону, узгодженого державами-членами НАТО.

«Протягом усієї війни Данія була вірним прихильником України, і коли ми зараз посилюємо нашу підтримку – як у 2023 році, так і виділяючи значні кошти у 2025-2027 роках, ми надсилаємо чіткий сигнал, що українці можуть розраховувати на підтримку Данії у довгостроковій перспективі», – зазначив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

До слова, у вересні уряд Данії оголосив про передачу Україні нового пакета військової допомоги на суму 3,7 млрд данських крон (приблизно 520 млн доларів), який був сформований після зустрічі міністрів оборони Данії та України.