Данські урядовці оголосили про новий пакет військової допомоги для України, 26 жовтня 2023

Уряд Данії оголосив про передачу Україні нового пакета військової допомоги на суму 3,7 млрд данських крон (приблизно 520 млн доларів), який був сформований після зустрічі міністрів оборони Данії та України. Про це в четвер, 26 жовтня, повідомило Міністерство оборони Данії.

До цього пакета увійдуть:

танки Т-72ЕА;

БМП-2;

артилерійські боєприпаси;

безпілотники;

стрілецька зброя;

броньовані ремонтно-евакуаційні машини (постачання яких фінансується спільно з Німеччиною.

«Це обладнання й боєприпаси, на які є попит в Україні і які мають вирішальне значення для підтримання боєздатності Збройних сил України», – сказано в повідомленні.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен зазначив, що пакет допомоги був сформований після зустрічі з українським колегою Рустемом Умєровим.

«Сьогоднішня допомога підтверджує, що Україна може розраховувати на непохитну підтримку Данії у боротьбі за свободу…Це також надсилає важливий сигнал як Україні, так і Росії, що ми не втрачаємо уваги, навіть незважаючи на те, що значна частина уваги світу в ці дні прикута до Ізраїлю та Палестини», – заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен.

Нагадаємо, що раніше Данія пообіцяла надати Україні 19 винищувачів F-16. Перші такі винищувачі мають прибути в Україну навесні 2024 року.