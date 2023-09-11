Шведські БМП CV-90 вже є на озброєнні української армії

Україна та Швеція ставлять за найближчу мету спільно виготовити для української армії тисячу БМП CV-90. Про це 10 вересня повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Вже невдовзі таких машин ЗСУ отримають куди більше, адже Україна та Швеція домовилися про спільне виробництво CV-90. І найближча мета – 1000 шведських БМП для українського війська», – зазначила Маляр.

За її словами, бойову машини піхоти CV-90 називають найкращою БМП у світі.

«Спроектована та вироблена у Швеції, вона увібрала в себе усе, що повинна мати сучасна бойова машина, а її головна перевага – турбота про екіпаж (три людини) і десант (до восьми людей), адже такого захисту як CV-90 немає в жодній іншій БМП», – зазначила вона.

Маляр нагадала, що до ЗСУ CV-90 надійшли влітку 2023 року і вже виконують бойові задачі на фронті. За її словами, вперше вони були помічені на Лиманському напрямку.

«В одному з боїв шведська БМП прикривала піхотні підрозділи від танкового обстрілу і в цей момент у неї влучив російський дрон-камікадзе "Ланцет". Та ані екіпаж, ані десант всередині не постраждали – пересіли на іншу машину і продовжили виконувати бойові задачі. Якби ж замість CV-90 була радянська БМП-1, або БМП-2, не вижив би ніхто, адже броня на цих машинах, фактично, відсутня», – зазначила заступниця міністра

Вона додала, що шведська машина має ефективні протитанкові засоби та потужну автоматичну 40-мм гармату, яка може вести вогонь на відстані до 3 кілометрів, а максимальна дальність пострілу складає понад 12 кілометрів.

CV-90 використовує революційне шасі з технологіями «Формули-1», коли підвіска сама адаптується до покриття. Це забезпечує надзвичайно високу прохідність, а гумові вставки в гусеницях суттєво зменшують рівень шуму під час руху.