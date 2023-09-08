Американський танк із протимінним катком у Німеччині, де цими танками вчать користуватися українських військових

Україна попросила подовжити навчання військових на американських танках Abrams ще на кілька тижнів. Це потрібно для того, щоб удосконалити навички управління та ремонту техніки, повідомив речник командування Сухопутних сил США в Європі та Африці Мартін О'Доннелл.

В інтерв’ю «Голосу Америки» він сказав, що навчання продовжили до того часу, поки триває переоснащення 31 американського танка, які готуються відправити до України. Він нагадав, що основний курс комбінованих навчань завершився в серпні.

«На запит України військові підтримуватимуть свої навички керування та ремонту до того, як 31 танк, який США зобов'язались переобладнати та надати Україні восени, будуть готові. Ці тренування навичок, як очікується, займуть декілька тижнів», – сказав О'Доннелл.

Навчання відбуваються на американській базі в Німеччині. У них беруть участь близько 200 українських військових.

Загалом США пообіцяли надати Україні 31 танк Abrams. Спочатку у Вашингтоні анонсували передачу версії M1A2, але пізніше через довгі терміни постачання вирішили надати версію M1A1. Крім того, Україна отримає для цих танків снаряди зі збідненим ураном. За очікуваннями, постачання танків зможуть дозволити Києву подолати російські укріплення і допоможуть українському контрнаступу. Abrams буде вже третім західним основним бойовим танком, який отримає Україна від партнерів, на додаток до німецьких Leopard та британських Challenger.