Такі снаряди, як очікується, будуть високоефективними проти російських танків

Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на 175 млн доларів, до якого вперше ввійдуть боєприпаси зі збідненим ураном для танків Abrams. Про це йдеться у заяві Пентагону, оприлюдненій ввечері у середу, 6 вересня.

Так, Україна отримає 120-мм боєприпаси зі збідненим ураном, які використовуються для американських танків Abrams, які повинні доставити в Україну найближчими тижнями.

Окрім того, до пакета ввійде додаткове обладнання для ППО, артилерійські боєприпаси, протитанкова зброя та інше обладнання. А саме:

обладнання для забезпечення систем ППО;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

81-мм мінометні системи та снаряди;

ракети з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin і AT-4;

понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї;

тактичні аеронавігаційні системи;

тактичні захищені системи зв'язку та допоміжне обладнання;

підривні боєприпаси для подолання перешкод;

запчастини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

Зазначається, що в рамках цього пакета допомоги у сфері безпеки буде використано допомогу, раніше санкціоновану в рамках президентських повноважень зі скорочення військових запасів (Presidential Drawdown Authority) для України, що залишилася після завершення процесу переоцінки PDA в червні.

У Пентагоні зазначили, що Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами над наданням Україні можливостей для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у безпековій допомозі.

Збіднений уран – відходи процесу збагачення урану, який полягає у виділенні ізотопу урану-235 з природного урану. Завдяки високій густині збіднений уран також використовується у броні військової техніки та бронебійних снарядах. У квітні цього року Міноборони Великобританії передало Україні боєприпаси для Challenger 2 зі збідненим ураном.